Принц Уильям рассмешил всех рассказом о своей детской мечте стать диджеем

Принц Уильям стал гостем известного британского комедийного шоу Грэма Нортона, где рассказал забавную историю о своей детской мечте. Оказалось, что в детстве он хотел стать диджеем, а не королём.

Во время беседы Нортон поинтересовался у принца, мечтал ли он когда-нибудь о другом жизненном пути и хотел ли заниматься чем-то другим, прежде чем занять королевский престол.

«Да, такие моменты были, Грэм, да. Когда я был моложе, я действительно хотел стать полицейским. Я думал, что из меня получился бы хороший полицейский. Я высокий, именно так. И, да, я считал, что быть полицейским — это довольно круто», — сказал он.

Однако потом принц хотел стать диджеем, но, как он признался, у него это не очень хорошо получалось, чем рассмешил зал.

«А потом у меня был период, когда я хотел стать диджеем, что не очень хорошо получилось. И я придумал себе псевдоним. Меня звали DJ Zara, но с буквой X в начале (в начале слова буква «X» в английском языке иногда звучит похоже на «Z», — ред.)», — признался Уильям.

Ведущий шоу расхохотался, назвав такую вариацию псевдонима чепухой. Также у Уильяма спросили, был ли у него фирменный жест в форме буквы X (скрещенные руки — ред.).

«Нет, фирменного жеста у меня не было», — опроверг он.

Ведущий уточнил, был ли он диджеем на школьных вечеринках, на что принц ответил отрицательно.

«Нет, не был, я так и не научился это хорошо делать», — посмеялся он.

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Напомним, старший сын принца Уильяма и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, 12-летний принц Джордж, в сентябре начнет обучение в Итонском колледже. Об этом официально сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

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