Актер и комик Рассел Бренд на слушаниях в Королевском суде Саутуорка в Лондоне, Великобритания, заявил, что друзья и родственники отвернулись от него после выхода документального фильма с утверждениями о его возможных сексуальных правонарушениях. По словам Бренда, он не смог убедить кого-либо дать показания в его защиту, сообщает ABC News.

51-летнему Бренду предъявлены обвинения по трем эпизодам изнасилования, трем эпизодам сексуального насилия и одному эпизоду покушения на непристойное нападение. По данным обвинения, эти преступления предположительно были совершены в отношении шести женщин в Великобритании в 1999–2009 годах. Бренд не признал вину по всем пунктам и настаивает, что не участвовал в сексуальных действиях без согласия.

Показания Бренда

В начале представления позиции защиты Бренд назвал влияние документального фильма на свою жизнь и отношения «разрушительным». Он также заявил, что не считает его документальным фильмом, и назвал его телевизионным шоу.

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Суд ранее заслушал показания женщины, которая утверждает, что Бренд изнасиловал ее во время политической конференции в 1999 году. Актер отверг это обвинение, заявив присяжным, что сексуальный контакт был по согласию. Он сказал, что во время секса разговаривал с женщиной, чтобы «получить одобрение».

Отрицание обвинений

Бренд также отверг утверждения, что схватил женщину за грудь, затащил ее в туалет в баре и изнасиловал. Он назвал описанное поведение «очевидно преступным и вульгарным» и заявил, что пригласил женщину в туалет «повеселиться», а она якобы согласилась.

Актер признал, что в молодости был «чрезвычайно неразборчив в сексуальных связях», однако отверг утверждение свидетеля о якобы намерении переспать с 5 тысячами женщин. Бренд также сообщил, что сначала плохо помнил некоторые эпизоды, но после ознакомления с новыми материалами, просмотра видеоинтервью женщин, выдвинувших обвинения, и посещения соответствующих мест начал вспоминать некоторые события. Рассмотрение дела продолжается.

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