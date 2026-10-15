Шоумен Владимир Остапчук собственноручно построил гараж для машинок своего маленького сына

Шоумен Владимир Остапчук продемонстрировал свои мастерские навыки, собственноручно изготовив подвесную полку-гараж для большой коллекции машинок своего сына Тимофея. В декабре мальчику исполнится два года.

Кстати, судя по тому, что он говорит по-английски, шоумен больше ориентируется на аудиторию Канады, где проживает уже несколько месяцев.

Как известно, вскоре Остапчуку придётся делать ещё один гараж, ведь они с женой Екатериной ждут ещё одного сына.

Вова снял процесс на видео для Instagram и даже предложил прислать желающим инструкции.

Жена Остапчука честно ответила, скучает ли она по дому после эмиграции в Канаду.

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