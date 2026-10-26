Сын Оксаны Белозир развелся с народным депутатом после 21 года брака

Андрей Белозир, сын певицы Оксаны Белозир, развелся со своей женой Ларисой Белозир, которая является народным депутатом Украины. Супруги расторгли брак, продлившийся 21 год.

Андрей и Лариса официально расторгли брак ещё в июле этого года, то есть четыре месяца назад.

Однако в деле указано, что Лариса Белозир уже давно не поддерживает семейных отношений с мужем, не ведет с ним общего хозяйства, вероятно, супруги вместе уже не проживали и не собираются восстанавливать брак. Сам Андрей против расторжения брака не возражал. Об этом он сообщил суду в письменной форме.

«С момента прекращения брачных отношений и нахождения иска в суде примирения между сторонами не произошло. Каждая из сторон не считает возможным сохранение семьи», — цитирует издание решение суда.

Кстати, комментировать расторжение брака сын певицы не стал, заявив, что не видит «смысла давать какие-либо комментарии».

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