Сьюки Вотерхаус объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за Роберта Паттинсона

Британская певица и модель Сьюки Вотерхаус рассказала, что свадьба с актёром Робертом Паттинсоном откладывается из-за постоянных переездов и отсутствия постоянного жилья. Пара планирует вернуться к подготовке торжества не раньше 2027 года.

Вотерхаус и Паттинсон обручились в конце 2023 года, однако до сих пор не сыграли свадьбу. Певица объяснила, что они не хотят ограничиваться скромной тайной церемонией, а мечтают о масштабном торжестве.

«Это будет либо всё, либо ничего. Если мы уже решимся на это, то устроим грандиозную вечеринку и отрываемся по полной», — отметила она.

По словам Вотерхаус, после рождения дочери в марте 2024 года их жизнь стала гораздо менее предсказуемой. Из-за работы пара постоянно перемещается между Лондоном, Лос-Анджелесом и Нью-Йорком и не имеет постоянного места жительства.

«Наша жизнь после появления дочери — странная и вывернутая наизнанку, мы фактически нигде не осели. Мы постоянно переезжаем каждые несколько месяцев и просто не имеем собственного дома», — рассказала певица.

Пара надеется обосноваться в одном месте во время более спокойного рабочего периода в 2027 году. Поэтому до этого времени масштабная свадьба, скорее всего, не состоится.

Вотерхаус и Паттинсон вместе около восьми лет. Они редко рассказывают о личной жизни и даже не разглашают имя своей дочери.

Об этом артистка рассказала в интервью The Sunday Times.

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