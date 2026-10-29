Соломия Витвицкая заговорила о втором ребенке после рождения первенца

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая месяц назад впервые стала мамой, призналась, что пока не готова говорить о втором ребенке. Сейчас она привыкает к материнству и посвящает все свое время сыну Устиму.

46-летняя телеведущая ответила на вопросы подписчиков в Instagram-stories. Пользователи поинтересовались, планирует ли она завести еще одного ребенка.

Витвицкая призналась, что рождение сына стало для нее особенным опытом и существенно изменило ее жизнь и приоритеты. В то же время она еще привыкает к новому статусу и повседневному графику.

«Сама не представляла, что это будет настолько волшебно и настолько изменит меня и мои приоритеты. А вы уже готовы к рубрике «Беременная в 47»? Если честно, то пока привыкаю к новому статусу и графику жизни. И не готова ответить на вопрос о втором ребенке», — поделилась телеведущая.

По словам Соломии, сейчас она сосредоточена на уходе за Устимом и справляется без помощи нянь. Мальчик растет, развивается и хорошо ест.

Пока что телеведущая не определилась, хочет ли она во второй раз стать мамой. Сейчас она наслаждается материнством и адаптируется к новому этапу жизни.

Ранее 46-летняя Соломия Витвицкая показала новые фото сына по случаю его первого месяца жизни.

46-летняя Соломия Витвицкая сделала новое заявление о материнстве.

Напомним, Соломия Витвицкая получила свидетельство о рождении сына после задержки.

До этого Соломия Витвицкая рассказала о первой ночи дома с новорожденным сыном.

Ранее Соломия Витвицкая раскрыла имя новорожденного сына и показала его фото.

Читай нас в