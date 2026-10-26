Лондонский суд в Великобритании приговорил американского певца Криса Брауна к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год по делу о нападении в ночном клубе Tape в районе Мейфэр. Как сообщает ABC News Australia, артист признал вину по обвинению в affray — применении или угрозе незаконного насилия, из-за которых другие люди могли опасаться за свою безопасность.

Инцидент в клубе

Инцидент произошёл в феврале 2023 года на танцполе частного клуба. На видео, продемонстрированном в суде, видно, как Браун дважды ударил стеклянной бутылкой по голове музыкального продюсера и своего бывшего друга Абрахама Диау, после чего певца оттащили от потерпевшего.

Судья Королевского суда Саутуорка Тони Баумгартнер заявил, что повторное использование стеклянной бутылки, особенно удары по голове, было явно опасным и могло привести к более тяжёлым травмам. Диау выписали из больницы с травмами головы и колена.

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Приговор и смягчающие обстоятельства

В июле Браун признал вину в affray. Ему грозило до трёх лет лишения свободы, однако судья учёл признание вины, стабильную работу и благотворительную деятельность. Судья также упомянул предыдущие судимости Брауна, но отметил, что в последние годы он не совершал новых правонарушений.

В обмен на признание вины прокуратура сняла с Брауна обвинения в нападении, покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и хранении бутылки, которую обвинение квалифицировало как оружие. Друг и вокальный тренер Брауна, рэпер Омололу Акинлолу, известный как Hoody Baby, также признал вину в affray и получил четырёхмесячное наказание с отсрочкой исполнения.

Прокурор Хайди Стоунклифф заявила, что Браун играл ведущую роль в нападении. Защитница Салли Беннетт-Дженкинс сообщила, что певец извинился перед всеми присутствовавшими в клубе; она также подчеркнула, что инцидент длился не более 20 секунд.

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