В Сеуле участник K-pop-группы SHINee Минхо добровольно отказался от своего результата на JTBC Seoul Marathon 2026 после того, как в социальных сетях распространилось видео с его забега. На записи другой бегун, которого описывали как пейсмейкера, бежит рядом с артистом и, по-видимому, касается его спины и талии, предположительно подталкивая его вперед.

Забег и реакция певца

Минхо принял участие в марафоне 1 ноября и преодолел дистанцию 42,195 км за 3 часа 18 секунд. Это был его первый полный марафон. После финиша артист опубликовал в социальных сетях сертификат о прохождении дистанции и написал, что этот опыт был для него ценным, хотя ему не хватило 18 секунд до результата менее трех часов.

После появления видео пользователи сети поставили под сомнение, не получил ли певец несанкционированную физическую помощь, которая могла дать ему преимущество. 3 ноября Минхо извинился за ситуацию, заявив, что ответственность за нее лежит на нем, и сообщил об отказе от своего результата.

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Позиция организаторов

Как сообщает Channel NewsAsia, организаторы JTBC Seoul Marathon 4 ноября приняли отказ Минхо от результата и подтвердили, что не будут выдавать ему официальное финишное время.

Технические правила World Athletics и Корейской ассоциации легкоатлетических федераций в целом запрещают физическую помощь, которая продвигает бегуна вперед, за исключением помощи упавшему спортсмену. Такое нарушение может привести к дисквалификации без предупреждения. В то же время организаторы отложили решение о том, применяются ли к этому случаю правила категории Masters для любителей. Формального нарушения правил установлено не было, а Минхо официально не дисквалифицировали.

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