В Южной Корее стилистка Ким На Ра, победившая в июле в модном конкурсе tvN Kill It: Style Creator Showdown, объявила о намерении вступить в брак со своей однополой партнершей. Пара состоит в отношениях восемь лет.

Заявление в Instagram

Ким сообщила о предстоящем браке в Instagram. Она заявила, что они решили пожениться после многих лет противостояния общественным нормам и борьбы за свое место в стране, которая, по ее словам, юридически не признает их любовь.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как сообщает Korea Herald, стилистка подчеркнула, что пара не нуждается в разрешении, чтобы праздновать свои отношения, и не намерена ждать, пока мир изменится.

Жизнь на собственных условиях

Ким отметила, что они с партнершей хотят строить совместную жизнь по-своему, независимо от мнения других. Она также выразила надежду, что их история придаст уверенности другим ЛГБТК+ парам, планирующим совместное будущее.

Читай нас в