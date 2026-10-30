В Саутуоркском королевском суде в Лондоне, Великобритания, завершили рассмотрение доказательств по делу актера и комика Рассела Бранда, которого обвиняют в изнасиловании, сексуальных нападениях и попытке совершить непристойное посягательство в отношении шести женщин в период с 1999 по 2009 год. Бранд отрицает все обвинения. Как сообщает ABC News Australia, на следующей неделе присяжные, как ожидается, начнут совещание по вердикту.

Позиция Бранда

В ходе более чем четырехчасовых показаний 51-летний Бранд признал, что в тот период был сексуально активен, одержим сексом и использовал свою известность, чтобы облегчить себе сексуальные контакты. В то же время он настаивал, что никакие сексуальные контакты не происходили без согласия, назвав его для себя «фундаментальным».

Одна из женщин, имя которой суд не разглашает, утверждает, что Бранд изнасиловал ее в 2009 году — примерно через неделю после знакомства на его выступлении в лондонском театре «Аполло». Актер заявил присяжным, что сексуальные отношения между ними происходили по согласию. Он также объяснял обозначения, под которыми сохранял номера женщин в телефоне, как собственную систему маркировки контактов.

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Показания жены и позиция обвинения

Еще одна женщина сообщила суду, что Бранд совершил в отношении нее сексуальное нападение и изнасиловал ее в туалете лондонского бара в 2004 году. Сначала актер не мог вспомнить этот эпизод, но после недавнего визита в заведение, по его словам, вспомнил «встречу». Он утверждал, что женщина флиртовала с ним и добровольно пошла в туалет.

Прокуратура ссылается на то, что шесть женщин, не знакомых друг с другом, выдвинули обвинения против Бранда, не стремились к публичности и не требовали финансовой компенсации. Защита, в свою очередь, связывает появление части заявлений с документальной программой 2023 года Russell Brand: In Plain Sight: Dispatches.

Жена актера Лора Бранд стала единственным человеком, помимо самого Бранда, который лично давал показания в его защиту. Она сказала, что знает о многочисленных отношениях мужа, однако он никогда не принуждал ее к нежелательным сексуальным действиям. Две бывшие партнерши Бранда также подали письменные заявления, в которых указали, что, несмотря на его неверность и сексуальную активность, он не вступал с ними в интимные отношения без согласия.

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