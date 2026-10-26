В Мумбаи, Индия, начался суд по делу о нападении с ножом на болливудского актера Саифа Али Хана. Первой показания дала медсестра, ухаживавшая за младшим сыном актера и его жены Карины Капур Хан. Она опознала 31-летнего Мохаммада Шарифула Ислама как мужчину, который, по ее словам, проник в жилище семьи. Как сообщает The Express Tribune, свидетельница заявила, что он требовал 10 миллионов индийских рупий.

Показания медсестры

По словам медсестры, ночью 16 января 2025 года ее разбудил шум в доме в районе Бандра. Сначала она увидела включенный свет в ванной и подумала, что там находится Карина Капур Хан. Позже свидетельница заметила мужчину в кепке, который двигался к кровати четырехлетнего Джеха.

Медсестра рассказала, что попыталась забрать ребенка, после чего мужчина ранил ее лезвием ножовки и приказал молчать. Когда она спросила, чего он хочет, тот якобы потребовал денег. Шум услышала другая няня, которая подняла тревогу. По версии свидетельницы, позднее мужчина атаковал Саифа Али Хана и еще одного работника дома. Медсестра получила порезы двух пальцев.

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Обвинения и ход дела

После нападения актера доставили в больницу Lilavati в Мумбаи, где ему провели срочную операцию. Врачи зафиксировали шесть ранений, в том числе две глубокие травмы левой руки и шеи. Возле позвоночника актера обнаружили фрагмент лезвия, который удалили хирурги.

Полиция Мумбаи задержала Ислама 19 января 2025 года возле Hiranandani Estate в городе Тхане. По данным полиции, он использовал несколько псевдонимов. Обвиняемый находится под стражей. Ему предъявили обвинения, в частности в ограблении с применением опасного оружия, причинении тяжких телесных повреждений и незаконном проникновении в жилище, а также по закону об иностранцах и правилам въезда в Индию. Суд дважды отклонил его попытки признать вину, после чего перешел к допросу свидетелей.

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