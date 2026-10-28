Суд в Лагосе, Нигерия, взял под стражу актрису Нолливуда Дорис Огалу и направил ее в исправительный центр в Икойи. Она будет находиться там до назначения слушания по вопросу залога в судебном споре с Крисом Окафором — основателем Mountain of Liberation and Miracle Ministry, сообщает Premium Times.

Явка в суд

Комик Адеромби Мартинс, известный как DeeOne, заявил в видео в Instagram, что Огалу взяли под стражу после того, как она явилась в суд по ордеру. По его словам, актриса будет оставаться в исправительном центре, пока не будет назначена дата слушания по вопросу залога.

Огала является кандидаткой от Африканского конгресса действия на должность губернатора штата Абия на предстоящих выборах. Ее судебный спор с Окафором продолжается в Высоком суде штата Лагос.

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Предыстория спора

По данным издания, конфликт начался в декабре 2025 года, когда актриса обвинила священнослужителя в том, что он разрушил ее жизнь, после распространения видео о его помолвке с другой женщиной. Огала утверждала, что состояла в отношениях с Окафором с 2017 года.

Позднее власти задержали ее на два дня по обвинению в распространении частных фотографий пастора. Суд также выдал временный запрет Огалe и другим лицам публично или в интернете обсуждать Окафора, его церковь или служение.

После взятия под стражу Огала в публикации в Instagram заявила, что ответственными за это являются Окафор, Джерри Изе и Джонсон Сулейман. Она также обвинила Окафора в предполагаемом сговоре с судьей и другими лицами, чтобы добиться ее помещения под стражу. По состоянию на время публикации Окафор, Изе и Сулейман не ответили на эти заявления.

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