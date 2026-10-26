В Саутуоркском королевском суде Лондона, Великобритания, зачитали заявление бывшей личной помощницы комика Расселла Бренда Хелен Бергер. Она утверждала, что во время работы с Брендом в 2006–2007 годах видела, как он плохо обращался с женщинами. Об этом сообщает The Guardian.

Бренду предъявлены три обвинения в изнасиловании, три — в сексуальных нападениях и одно — в непристойном посягательстве в отношении шести женщин. Обвинения охватывают 10-летний период, начиная с 1999 года. Комик отрицает все обвинения.

Заявления бывшей помощницы

Бергер работала на Бренда с июня 2006 года по февраль 2007 года. Она заявила полиции, что эта работа была одной из самых трудных в ее карьере из-за «непрерывной энергии» Бренда, а уволилась, поскольку чувствовала себя истощенной.

В заявлении, датированном маем 2024 года, Бергер сказала, что поведение Бренда было «на другом уровне» по сравнению с другими знаменитостями, с которыми ей приходилось работать. По ее словам, комик имел «безумную сексуальную потребность» и открыто говорил о своих потребностях. В то же время она подчеркнула, что никогда не была свидетелем того, как Бренд делал что-либо незаконное.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бергер также заявила, что Бренд просил ее собирать номера телефонов женщин во время записи шоу MTV, из-за чего она чувствовала себя некомфортно. По ее утверждению, в отдельных случаях ей приходилось не пускать в его гримерку мать и девушку Бренда, пока он находился там с кем-то другим.

Другие показания по делу

Суд также заслушал заявление менеджера женщины, которая сообщила о сексуальном нападении со стороны Бренда во время ее работы на Channel 4 в 2009 году. По словам менеджера, потерпевшая рассказывала, что двое знакомых Бренда сказали ей сделать комику массаж, иначе он не продолжил бы запись программы.

Кроме того, сестра женщины, которая утверждает, что Бренд совершил над ней сексуальное нападение, а затем изнасиловал ее в форме орального секса в баре Сохо в 2004 году, сказала суду, что на следующее утро ее родственница была расстроена и почти в шоковом состоянии. Рассмотрение дела продолжается.

Читай нас в