Украинская телеведущая Натали Салоник попала в ДТП и нуждается в операции после перелома позвоночника

Ведущая проекта «Ближе к звездам» на телеканале ТЕТ Наталья Салоник попала в серьезную автокатастрофу в ночь на 8 ноября, когда возвращалась домой со съемок. В результате аварии она получила перелом шейного отдела позвоночника со смещением, многочисленные ушибы и сильную боль в правой руке. Впереди телеведущей предстоит хирургическое вмешательство.

Как произошла авария

О ДТП Наталья рассказала в своих Instagram-историях. По её словам, во время поездки она отдыхала на заднем пассажирском сиденье. Женщина проснулась от того, что автомобиль начал неконтролируемо заносить на дороге. Вскоре автомобиль вышел из-под контроля, после чего произошел сильный удар и сработали подушки безопасности.

После госпитализации медики обнаружили у ведущей множественные ушибы и перелом шейного отдела позвоночника между четвертым и пятым позвонками со смещением. Из-за травмы движения правой рукой сопровождаются сильной болью. Сейчас журналистка готовится к операции.

«Смотрю на то, что осталось от машины, и понимаю, что этот день для меня мог стать последним», — написала Салоник. Она также поблагодарила за то, что осталась жива, и выразила надежду на полное выздоровление.

Коллеги поддержали телеведущую

После аварии слова поддержки Наталье выразили коллектив телеканала ТЕТ и команда программы «Ближе к звездам». Коллеги пожелали ей сил, выдержки и скорейшего выздоровления.

К ним присоединились зрители и подписчики ведущей, которые оставляют в соцсетях пожелания здоровья.

Источник: Инстаграм Натальи Салоник

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