Украинский режиссёр Алексей Комаровский перенёс операцию на лице после того, как ему поставили диагноз «рак кожи»

Режиссёр и кинопродюсер Алексей Комаровский, у которого диагностировали рак кожи, перенёс хирургическое вмешательство на лице. Он также рассказал о своём самочувствии после операции.

Алексей Комаровский сообщил, что ему сделали уже третью операцию за этот год. По его словам, вмешательство прошло успешно. Операция длилась четыре часа. «Третья операция за год! Все прошло хорошо! Оставлю здесь на память об этом дне, о своевременно проведенной операции, о мегапрофессиональных врачах и клинике, где даже 4-часовая операция проходит в максимально позитивной атмосфере и под музыку», — делится режиссер.

На кадрах режиссёр появился после операции с пластырями на теле и лице. Кроме того, Алексей Комаровский опубликовал фото из операционной, где он лежит, а врач проводит манипуляции.

Режиссёр отметил, что операция прошла в хорошей атмосфере. Комаровский после операции поблагодарил врачей букетами цветов.

Ранее украинский режиссёр Комаровский рассказал подробности борьбы с раком кожи.

Рак кожи без боли и симптомов — история режиссера Алексея Комаровского.

Напомним, режиссёр Алексей Комаровский представил трейлер комедии «Когда ты разведёшься?».

Читай нас в