Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина, которая ожидает рождения их второго общего ребенка, обратилась в отделение неотложной помощи в Канаде. Женщина жаловалась на длительную боль в животе и приступы жара, однако сейчас, по её словам, с ней всё в порядке.

Об этом Екатерина рассказала в Instagram-stories.

Она сообщила, что провела ночь в канадском отделении неотложной помощи. Из-за плохого самочувствия супруги решили не ждать, пока симптомы пройдут сами по себе, а обратиться к врачам. Домой они вернулись около шести утра.

«Уже всё хорошо. Живот долго тянул и не проходил, лихорадка то и дело поднималась. Решили не игнорировать и не ждать, пока пройдёт», — написала Екатерина.

Жена шоумена также обратилась к беременным женщинам с призывом не игнорировать необычные симптомы и не откладывать обращение за медицинской помощью.

«Беременность — состояние непредсказуемое, и иногда потерянное время может стать критическим. Не занимайтесь самолечением и не ставьте диагнозы по телефону со своим врачом», — подчеркнула она.

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