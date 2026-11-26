Фронтмен группы «Друга Рика» сообщил, что его арендованный дом был повреждён взрывной волной. В результате взрыва пострадали также около 20 соседних домов в городке, где проживает музыкант.

По словам Харчишина, взрыв произошел несколько дней назад, когда музыкант вместе с группой находился в туре. Во время концертных поездок коллектив также собирал средства в поддержку Сил обороны Украины.

Взрывная волна нанесла значительные повреждения арендуемому жилью артиста. В частности, в доме выбило фасадные окна, а бронированная входная дверь от удара оказалась внутри помещения.

Масштаб разрушений в городке оказался значительным. По информации музыканта, пострадала почти половина улицы — около 20 жилых домов. Часть местных жителей также лишилась автомобилей.

«Слава Богу, никто не погиб и физически не пострадал, но имущества уничтожено немало», — написал Харчишин.

Музыкант выразил соболезнования соседям, которые понесли убытки и лишились домов и автомобилей. Он также подчеркнул, что не считает такие совпадения кармическими, хотя его жилье вновь оказалось среди поврежденного имущества.

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