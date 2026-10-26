Василий Вирастюк продолжает судебные споры с бывшей женой из-за алиментов

Народный депутат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк продолжает судебную тяжбу с бывшей женой Инной Вирастюк. Парламентарий, который в 2004 году завоевал титул «Самый сильный человек мира», участвует в судебных процессах, связанных с семейными вопросами и выплатой алиментов.

В течение 2024–2025 годов депутат добивался уменьшения размера алиментов на содержание двух сыновей. Согласно решению суда от 2023 года, Вирастюк выплачивает алименты в размере 1/3 части своего заработка (дохода) до достижения детьми совершеннолетия. Это составляет чуть более 18 тыс. грн в месяц.

В то же время в своем иске к бывшей супруге народный депутат отметил: со времени взыскания алиментов произошли изменения в его семейном и имущественном положении. В частности, Вирастюк создал новую семью; у него родился ребенок. Кроме того, жаловался истец, значительная часть средств уходит на лечение, поскольку с 2017 года он имеет группу инвалидности. Учитывая представленные доказательства, Вирастюк просил суд уменьшить алименты на обоих детей — до 1/6 части от всех видов заработка (дохода) политика.

Суд первой инстанции встал на сторону депутата. Однако апелляционный суд отменил это решение и отказал Вирастюку в удовлетворении иска. По мнению Киевского апелляционного суда, «уменьшение размера алиментов в связи с тем, что истец содержит ребенка, родившегося в другом браке, и супругу, находящуюся в декретном отпуске, без доказательства ухудшения его имущественного положения, не будет направлено на надлежащее обеспечение детей от брака с Инной Вирастюк и будет противоречить их интересам».

Кроме того, второй год подряд продолжается другая судебная тяжба между Василием Вирастюком и бывшей женой Инной. Инициатором иска выступил народный депутат. Он просит суд определить место жительства несовершеннолетних детей; прекратить взыскивать с него алименты и возложить это финансовое бремя на бывшую супругу политика.

Также не завершен давний судебный спор между Василием и Инной Вирастюк, касающийся раздела совместного имущества бывших супругов. Речь идет о двух квартирах и четырёх земельных участках общей площадью 0,44 га в Прикарпатье. Дело находится на рассмотрении столичного суда с сентября 2023 года.

Источник: Главком

Напомним, Василий Вирастюк трогательно почтил память отца, которого не стало 14 лет назад.

Народный депутат Василий Вирастюк подрабатывает водителем BlaBlaCar.

Ветеранка Кристина Санина и Василий Вирастюк поразили зрителей на Ukrainian Fashion Week.

Читай нас в