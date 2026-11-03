Сингапурская ведущая Цюань Ифэн заявила, что во время поездки с местной туристической группой в южный Синьцзян в Китае гид высмеивал и ругал туристов, отказывавшихся делать покупки. По словам 52-летней ведущей, в договоре на тур было указано, что обязательных покупок и дополнительных платежей не будет.

Два утра в магазинах

Как сообщает Channel NewsAsia, Цюань рассказала об этом опыте в публикации в Instagram 1 ноября. Она присоединилась к местной группе после прибытия в регион, поскольку из-за больших расстояний считала самостоятельное путешествие непрактичным.

По ее словам, два утра подряд группу возили в магазины, где продавались синьцзянский длинноволокнистый хлопок и хотанский нефрит. Туристы посетили два магазина нефрита. Цюань утверждает, что предполагаемая стоимость каждой покупки составляла не менее 2 тысяч юаней, или около 300 долларов США.

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Ведущая сообщила, что сама приобрела изделие из хотанского нефрита. После этого, по ее утверждению, она наблюдала, как гид в автобусе высмеивал других путешественников за отказ покупать товары.

Жалобы на длительные переезды

Цюань также пожаловалась на длительные автобусные переезды между туристическими локациями и сложности с доступом к туалетам. Она пояснила, что на скоростных дорогах автобус не мог останавливаться каждый раз, когда это требовалось кому-то из пассажиров.

По словам ведущей, некоторые участники поездки из-за этого пользовались пластиковыми бутылками. Сама она старалась пить меньше воды, хотя в регионе сухой климат. На остановках, как написала Цюань, были длинные очереди в туалеты. После поездки она написала, что не рекомендовала бы ехать.

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