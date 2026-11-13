Видео: Алена Омаргалиева показала, как вырос её 12-летний сын, похожий на Тамерлана

Украинская певица Алена Омаргалиева поделилась редкими кадрами со своим 12-летним сыном Тимуром. В новом видео артистка показала, насколько мальчик похож на своего отца — исполнителя Тамерлана.

Ролик Омаргалиева опубликовала на своей странице в Instagram. Она использовала одинаковую концепцию для двух видео: в одном снялась вместе с сыном, а в другом — с мужем. Сначала Тимур и Тамерлан сидели на стульях спиной к камере, а затем повернулись лицом к объективу.

Благодаря такой задумке особенно заметным стало внешнее сходство отца и сына. Певица кратко подписала публикацию: «Когда родила его маленькую копию».

В комментариях подписчики отметили, что Тимур унаследовал от отца черты лица, в частности улыбку и форму глаз. От мамы у мальчика, по наблюдениям пользователей, достались ямочки на щеках.

Поклонники оставили немало комплиментов в адрес подростка, называя его красавцем и точной копией Тамерлана.

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