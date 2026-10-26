Видео: alyona alyona показала шрамы на животе после операции по уменьшению желудка

Украинская рэперша alyona alyona (Алёна Савраненко) показала, как выглядит её живот на второй день после операции по уменьшению желудка. Артистка продемонстрировала шрамы и рассказала о своём самочувствии после хирургического вмешательства.

Рэперша показала на камеру живот, на котором видны следы от четырёх проколов лапароскопа, сделанных во время операции. Она призналась, что они очень болезненные.

«Всем добрый день. Сегодня у меня второй день после операции. Мне сняли дренаж, который у меня был. И я вам сейчас покажу, какие у меня шрамы. Всё-всего. Больше всего, конечно, вот здесь. Ну, тянет где-то и здесь, и там тянет. В принципе, ничего страшного нет», — поделилась звезда.

Рэперша говорит, что места проколов от лапароскопа пока болят, но она старается много ходить.

Алена также рассказала, что сейчас пьет исключительно воду, и объяснила, почему у неё охрипший голос.

«Я пью воду. Исключительно. Через трубочку. И у меня такой голос из-за того, что у меня был общий наркоз. И была трубка, которая там что-то натворила. А ещё рентген показал, что у меня там остался небольшой бронхит после болезни. Который плавно хотел перейти в хроническую форму», — рассказала alyona alyona.

Также Савраненко показала, что катетер ей установили на внешней стороне ладони, так как на сгибе руки его установить не удалось. По её словам, медики пытались сделать это целых четыре раза.

«Но жить буду. Хожу. В туалет хожу. Я молодец. Пошла ложиться на кровать. Потому что немного болит, когда стоишь. Ходить нужно. Я хожу, а потом ложусь», — отметила она.

Кроме того, во время операции у Алены обнаружили осложнения после более раннего хирургического вмешательства.

«Мне удалили желчный пузырь. А ещё у меня увеличенная печень, которая заполнилась жиром. Хорошенько разрослась. И у меня после операции на желчном вот здесь ещё грыжа, оказывается, есть. Какая-то послеоперационная. И её уже придётся удалять спустя долгое время после этой операции», — подытожила она.

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