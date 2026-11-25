Украинская инфлюенсерша Диана Чхаидзе впервые публично рассказала о разрыве с мужем Бердиа Бахтадзе после семи лет брака. По словам блогерши, одной из главных причин развода стало нежелание мужа работать и брать на себя ответственность за семью.

Об этом она рассказала в интервью Алине Шаманской.

Чхаидзе призналась, что проблемы в отношениях начались ещё до свадьбы. Во время их встреч Бердия общался с другими женщинами и скрывал это от неё. Сначала блогерша пыталась объяснить такое поведение культурными особенностями мужа, однако впоследствии всё равно узнавала о его поступках, которые причиняли ей боль.

После серьезной измены Диана хотела прекратить отношения, однако возлюбленный убедил ее дать ему еще один шанс. Когда впоследствии у нее снова возникли сомнения относительно будущего пары, мужчина обратился к ее отцу и заявил о готовности жениться.

В браке пара прожила семь лет, у них родилась дочь Мелисса. Блогерша отметила, что Бердиа был хорошим отцом и другом, однако не стал для неё партнёром, на которого можно положиться.

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По словам Чхаидзе, мужчина не хотел работать и прямо говорил, что не создан для этого. Из-за этого ей приходилось самостоятельно обеспечивать семью, оплачивать расходы, заниматься бытом, планированием и воспитанием ребенка.

На данный момент супруги ещё не оформили развод официально. Бердиа уехал в Грузию, однако, как рассказала блогерша, окончательно не прекратил общение с ней и дочерью.

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