Видео: Муж блогерши Бабы Даши сделал татуировку в честь дочери с ошибкой

Любимый блогерши Бабы Даши решил увековечить на теле дату рождения их приемной дочери, но во время сеанса произошла ошибка. Вместо правильного английского написания December мастер набил Desember.

Как впоследствии выяснилось, семья заметила неточность не сразу, поэтому сюрприз оказался ещё и с небольшим бонусом в виде орфографической ошибки.

Впрочем, сильно расстраиваться супруги не стали. Надпись планируют исправить во время коррекции татуировки.

Ранее 46-летняя Соломия Витвицкая сделала новое заявление о материнстве.

Напомним, Соломия Витвицкая получила свидетельство о рождении сына после задержки.

До этого Соломия Витвицкая рассказала о первой ночи дома с новорожденным сыном.

Ранее Соломия Витвицкая раскрыла имя новорожденного сына и показала фото.

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