Видео: Камалия после развода с Захуром заявила, что никогда не была замужем

Певица Камалия удивила заявлением о личной жизни после развода с миллионером Мохаммадом Захуром. Артистка заявила, что никогда не была замужем, а также рассказала, чем бывший супруг не оправдал её ожиданий.

Украинская певица Камалия раскрыла неожиданные подробности личной жизни с пакистанским бизнесменом и миллионером Мохаммадом Захуром.

Несмотря на многолетние отношения и общих детей, пара, как выяснилось, так и не оформила брак в Украине. Более того, артистка призналась, что годами ждала от мужа предложения руки и сердца, но так и не дождалась.

Об этом певица рассказала в интервью Маричке Довбенко. Камалия пояснила, что у нее был документ, подтверждающий регистрацию брака в Пакистане, однако в Украине их отношения юридически не были оформлены. По её словам, в приложении «Дия» даже нет сведений о том, что она когда-то была замужем.

«У меня даже в „Дии“ нет сведений о том, что я была замужем. У меня есть документ о том, что я выходила замуж в Пакистане, а здесь Захур не захотел оформлять наш брак. Я никогда не была замужем. Я была замужем только в Пакистане, и всё», — рассказала Камалия.

Артистка не скрывает, что хотела не просто официального оформления отношений, но и красивого праздника по украинским традициям. Она представляла себя в белом платье и ждала, что Захур сам проявит инициативу. Однако, как утверждает она, мужчина не реагировал на её намеки и не делал шагов навстречу этой мечте даже после рождения двух дочерей.

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«Захур мне никогда не предлагал официально оформить отношения, даже после рождения детей. При том, что я ему намекала, что очень хотела бы свадьбу по украинским традициям, белое платье и так далее. Он как будто не слышал, всегда как-то пропускал это мимо ушей», — поделилась Камалия.

По словам певицы, дорогие подарки и материальная забота не могли заменить ей эмоциональной близости. Она призналась, что, несмотря на роскошь, которой её окружал муж, часто чувствовала себя недостаточно любимой.

«Муж никогда не делал ничего, чтобы я почувствовала себя настоящей женщиной. Да, он меня баловал: покупал машины, украшения… Но я всегда чувствовала себя недолюбимой. Он никогда не говорил, что любит меня. Никогда от него этого не слышала. Только один или два раза за время брака, а потом ещё один раз. И он объяснял это тем, что мужчины доказывают свою любовь поступками», — рассказала певица в интервью Маричке Довбенко.

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