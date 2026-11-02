Видео: MELOVIN рассказал о преследованиях и расходах на личную охрану

Украинский певец MELOVIN заявил, что из-за угроз и случаев преследования вынужден постоянно заботиться о своей безопасности. Артист также рассказал, сколько стоит охрана и как она влияет на его повседневную жизнь.

Об этом исполнитель рассказал в новом выпуске проекта «Ближе к звездам» на телеканале ТЕТ.

По словам MELOVIN, негативная реакция на его публичные высказывания со временем вышла за рамки критики в соцсетях. Певец столкнулся с реальными преследованиями, в частности с угрозами с применением оружия.

«Да, были преследования — и с пистолетом, и что угодно. Это происходит со мной до сих пор», — рассказал артист.

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Из-за этого личная охрана стала неотъемлемой частью его жизни. Сопровождение требуется MELOVIN не только во время выступлений и публичных мероприятий, но и в повседневных ситуациях.

Певец не назвал конкретной суммы расходов на безопасность, однако отметил, что за эти годы они оказались настолько значительными, что на эти деньги он мог бы приобрести автомобиль и несколько квартир.

«Точно уже имел бы свою машину и несколько квартир», — отметил MELOVIN.

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