Украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны проживает в Германии, рассказал о возможном смене гражданства. У артиста до сих пор есть украинский паспорт, хотя право на немецкое гражданство, по его словам, он получил ещё в 2009 году.

На вопрос, стал ли он уже гражданином Германии, певец ответил отрицательно. В то же время отметил, что такая возможность у него была еще 17 лет назад, но тогда он решил не менять паспорт.

Сейчас его отношение к этому вопросу изменилось. Винник объяснил, что давно живет в Германии, привык к местным законам и порядкам, поэтому теперь считает получение немецкого гражданства логичным шагом.

«Раньше как-то думал об этом, а потом всё-таки решил — нет. А сегодня, по логике, наверное, было бы правильнее получить гражданство», — поделился артист.

В то же время Винник подчеркнул, что в душе остается украинцем, хотя за годы жизни в Германии его повседневное поведение и привычки изменились.

«Понятно, что я в душе украинец, и это никуда и никогда не уйти. И это хорошо, это правильно. А по поступкам, по поведению — близок к немцу, потому что привык к этой жизни, к этим законам», — пояснил певец.

После начала полномасштабного вторжения Винник уехал в Германию. Его позиция по поводу войны и длительное отсутствие в украинском информационном пространстве неоднократно вызывали общественные дискуссии. В августе артист уже говорил о возможном смене гражданства.

Об этом Винник заявил в интервью Валерию Романко.

До этого Олег Винник назвал условие для возвращения в Украину.

Ранее Олег Винник прокомментировал включение его в список нежелательных артистов в Молдове.

Также певец Олег Винник заявил, что, несмотря на 26 лет жизни в Германии, до сих пор имеет украинское гражданство.

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