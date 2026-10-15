Видео: Звезда сериала «Рабыня» Изаура Луселия Сантус поразила своей внешностью в 69 лет

Бразильская актриса Луселия Сантус, которая обрела мировую известность благодаря главной роли в сериале «Рабыня Изаура», продолжает привлекать внимание поклонников своей внешностью. В 69 лет актриса удивляет поклонников молодым внешним видом.

В 69 лет артистка выглядит значительно моложе своего возраста, продолжает активно работать и участвует в новых кинопроектах. В то же время в личной жизни она решила отказаться от романтических отношений.

Мировая известность пришла к Сантус в 1976 году, когда на экраны вышел сериал «Рабыня Изаура». Тогда 19-летняя актриса сыграла главную героиню, чья трагическая судьба заставляла переживать миллионы зрителей. Сериал принёс ей международную известность, а сама актриса стала одной из самых узнаваемых телезвёзд своего времени.

Спустя десятилетие Сантус, как и раньше, привлекает внимание поклонников. Судя по свежим фотографиям и видео в её соцсетях, актриса сохраняет хорошую физическую форму, а её привычный образ и лучезарная улыбка почти не изменились. Она также продолжает работать: участвует в театральных постановках, снимается в кино, занимается режиссурой и продюсированием.

Среди её новых проектов на 2026–2027 годы — сериал для китайского рынка, рассчитанный на просмотр со смартфонов, и фильм «Um Casal Quase Perfeito».

Вне работы важное место в жизни актрисы занимает семья. Сантус гордится единственным сыном Педро Нешлинг, которому сейчас 44 года. Он, как и мать, связал свою жизнь с кино и стал известным в Бразилии актёром, сценаристом и режиссёром. У Педро есть дочь Каролина, поэтому Луселия уже наслаждается ролью бабушки.

Впрочем, в личной жизни актриса придерживается иной позиции. За плечами Сантус — четыре брака, однако сейчас она не состоит в отношениях. В одном из недавних интервью артистка дала понять, что больше не заинтересована в романтических отношениях: по её словам, она окончательно закрыла эту главу своей жизни.

Может заинтересовать:

Майк Лав выступил сидя с гастрольным составом The Beach Boys в США

В США скончался актёр Ар Джей Митте из сериала «Во все тяжкие»

Бритни Спирс выпустила неизданную песню 2001 года

Читай нас в