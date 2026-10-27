Виктор Розовый удивил новым видео и иронично пошутил о скандальных звездах

Ветеран войны и бывший юморист Виктор Розовый опубликовал новое видео, в котором с иронией объявил о бесплатном розыгрыше. В роли «спонсоров» он в шутку назвал известных звёзд, которые ранее попадали в скандалы из-за своих высказываний об Украине.

Интересно, что не все сразу поняли юмор Виктора. Однако некоторые оценили его сарказм и решили поддержать знаменитость в комментариях.

Розовый назвал «призы», которые можно получить за участие в розыгрыше. Среди них — бутылка «Швепса», а также фото футболиста Исмаэля Диалла.

Юморист иронично обратился к подписчикам и якобы объявил розыгрыш, как это часто делают блогеры. Среди условий — подписаться на 86 спонсоров. В посте Розовый отметил Потапа, Настю Каменских, Алексея Арестовича, Алексея Гончаренко, Олега Винника, Влада Яму и других.

«Я запускаю розыгрыш. Самый масштабный в Украине. Условия просты: подписаться на меня, на 86 спонсоров, поставить лайк этому посту и всем другим моим постам вплоть до 2022 года. В комментариях написать: «Наталья пи**рас», — заявил Розовый.

Среди призов юморист якобы разыграет бутылку «Швепса», а также заднюю дверцу от автомобиля «Ланос».

«А теперь роскошные призы. Приз за пятое место — Швепс. Четвертое место — в личные сообщения вышлю фотографию Исмаэля Диалла. Третье место получит 500 гривен… В долг. Второму месту я покажу, как выглядит помидор. И миллиардерский приз за первое место — правая задняя дверца от «Ланоса». Победителя определю по заключению ВЛК. Подписывайся на меня, участвуй в розыгрыше. Ведь зачем же я покупал микрофон», — пошутил Розовый.

Ранее юморист Виктор Розовый перенес операцию после ранения на фронте.

До этого от раненого на фронте комика Розового ушла жена: что произошло.

На YouTube-канале известной интервьюерши Рамины Эсхакзай появилось, а затем почти сразу исчезло интервью с юмористом и ветераном российско-украинской войны Виктором Розовым.

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