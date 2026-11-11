Камеры наблюдения зафиксировали момент падения Сергея Соседова в одном из отелей Якутии. После инцидента музыкального критика доставили в больницу, где он скончался.

Соответствующее видео распространили российские СМИ. Ранее сообщалось, что смерть Соседова наступила в результате травм, полученных во время падения.

На обнародованном ролике видно, как музыкальный критик спускался по лестнице, внезапно остановился, отклонился назад и упал, ударившись затылком. На помощь Соседову сразу подбежали люди, которые и вызвали скорую помощь. После этого шоумена доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его во время проведения экстренной операции.

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Предварительно причиной смерти Соседова называют перелом основания черепа, повлекший кровоизлияние и отек головного мозга. Кроме того, знакомые критика также высказывали предположение, что потерю равновесия мог спровоцировать тромб.

До этого стала известна официальная причина смерти Сергея Соседова.

Ранее в возрасте 58 лет скончался российский телеведущий, путинист Сергей Соседов.

Путинист скончался после падения с лестницы в Якутии.

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