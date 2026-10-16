Звезда фильмов «Хоббит» и «Шерлок» Мартин Фримен впервые женился — The Sun

Британский актёр Мартин Фримен, известный по ролям в фильмах «Хоббит» и сериале «Шерлок», впервые официально женился. Его избранницей стала 34-летняя французская актриса Рэйчел Бенаисса.

Пара не объявляла о свадьбе публично, однако на днях появилась на киномероприятии в Лондоне с обручальными кольцами на пальцах, что привлекло внимание к изменениям в личной жизни актеров.

Мартин и Рэйчел вместе уже около 6 лет.

Как известно, до этого актер 16 лет прожил в гражданском браке с актрисой Амандой Аббингтон. У них есть общая 21-летняя дочь Грейс и 18-летний сын Джо.

Факт вступления в брак подтвердил пресс-секретарь Фримена в комментарии для The Sun.

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