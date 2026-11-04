Злата Огневич объяснила свою эмоциональную реакцию на конфликт в Петропавловской Борщаговке

Украинская певица Злата Огневич прокомментировала свою перепалку из-за конфликта в Петропавловской Борщаговке. Артистка признала, что эмоционально реагирует на новости и иногда может неверно интерпретировать полученную информацию.

Певица оправдалась и отметила, что сейчас много дезинформации, и под влиянием эмоций ей непросто её отличить. Об этом Огневич написала на своей странице в Threads.

Знаменитость подчеркнула, что прислушалась к мнению окружающих и сделала определенные выводы.

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Украинцы набросились на певицу после того, как она отреагировала на конфликт в здании Нацгвардии на Петропавловской Борщаговке. В сети Злата не стала скрывать эмоций и перешла на нецензурную лексику — артистка призвала остановить это беспредел.

По мнению пользователей сети, Огневич сделала поспешные выводы и не разобралась в сложившейся ситуации.

Впоследствии артистка оправдалась и заявила, что всегда найдутся те, кого она не устраивает. Певица подчеркнула, что уважает себя, а желание судить — остается проблемой тех, кто судит.

«Иметь своё мнение — это роскошь, а ещё большая роскошь — выражать его. Всегда найдутся те, кого она не устраивает. Я уважаю себя за многие крутые поступки, знаю им цену и живу достойно. А желание судить всегда остается проблемой тех, кто судит», — написала Огневич.

После этого Злата призналась, что слишком эмоционально реагирует на то, что происходит в Украине, и иногда может неверно трактовать информацию.

«Я живу в Украине, и мне больно от всего, что происходит. Я эмоционально реагирую на новости и могу неверно трактовать информацию; много дезинформации, и на эмоциях нелегко её отличить», — сказала певица.

Она подчеркнула, что её поступки, позиция и деятельность направлены на то, чтобы помогать военным. Также Злата упомянула бойцов «Азова», которых она всегда поддерживает.

В итоге звезда сделала определенные выводы и добавила, что теперь будет направлять свою энергию на борьбу с врагом.

«Мои поступки, позиция, деятельность направлены на то, чтобы помогать и поддерживать военных, вы это знаете и видите. Я также всегда поддерживаю азовцев, как и недавно на крупном благотворительном мероприятии. Я прислушалась к вашим мнениям и сделала выводы. Направляем энергию на объединение и борьбу против врага», — подчеркнула Огневич.

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