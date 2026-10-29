Як не втратити свій бізнес за один день: навіщо насправді потрібно зареєструвати торгову марку

Кожен засновник бізнесу пам'ятає старт власної справи: створення першого логотипа, вибір назви, безсонні ночі перед запуском, перші продажі та відгуки. Минають роки — бренд стає впізнаваним, формується аудиторія постійних клієнтів, назва починає асоціюватися з якістю та надійністю. Проте в юридичній практиці компанії BrandR ми регулярно стикаємося зі зворотним боком успіху: раптово підприємство отримує досудову претензію з вимогою припинити використання власного імені, демонтувати вивіски, заблокувати сайти та виплатити сотні тисяч гривень компенсації.

Здається абсурдом: як хтось сторонній може заборонити користуватися назвою, яку ви придумали самі та під якою працюєте роками? Проте в українському правовому полі діє чітке правило: закон захищає не того, хто першим відкрив бізнес чи запустив рекламу, а того, хто першим подав офіційну заявку на реєстрацію торгової марки.

Чому офіційне ТОВ, ФОП або домен не рятують

Найпоширеніша і найнебезпечніша омана серед підприємців: «Ми офіційно відкрили ТОВ або ФОП, маємо печатку, рахунки в банку та сайт — отже, наше ім'я захищене». На жаль, це фундаментальна помилка.

Запис у Єдиному державному реєстрі (назва юрособи) — це суто фіксація платника податків. Реєстрація ТОВ чи ФОП під певною назвою не дає комерційної монополії на це слово й не забороняє будь-кому зареєструвати однойменну торгову марку у вашій же галузі.

Придбаний домен та сторінки в соцмережах — це маркетингові інструменти, які не мають юридичної ваги перед державною експертизою інтелектуальної власності.

Якщо недобросовісний гравець оформить свідоцтво на ваше найменування, саме він стане його законним власником на території всієї країни.

Як працює «патентний тролінг»

Поки проєкт тільки стартує, він нікому не цікавий. Проте щойно компанія стає помітною, запускає активну рекламу та починає генерувати стабільний прибуток, вона потрапляє в поле зору рейдерів.

Схема шантажу проста:

Зацікавлені особи знаходять успішний бізнес і перевіряють його через державний реєстр. Побачивши, що заявка на торгову марку не подана, вони тихо реєструють її на себе. Отримавши свідоцтво, підприємцю ставлять ультиматум: або викуп власної назви за десятки тисяч доларів, або регулярні роялті, або повне закриття.

Відмова означає примусовий ребрендинг: списання товару, знищення пакування, втрату репутації та напрацьованої клієнтської бази. Судитися без свідоцтва — це роки витрат без жодних гарантій повернення імені.

Блокування реклами та продажів в онлайні

Міжнародні платформи (Meta, Google, Amazon) та українські маркетплейси діють за суворими правилами захисту прав інтелектуальної власності. Отримавши скаргу від особи зі свідоцтвом на ТМ, служба підтримки не розбирається в історії створення бізнесу. Вони автоматично блокують сторінки, зупиняють рекламні кабінети чи видаляють товари. Для онлайн-бізнесу це означає повну зупинку продажів за один день.

Що дає офіційна реєстрація ТМ

Свідоцтво на знак для товарів і послуг перетворює назву на захищений матеріальний актив:

Законна монополія: виключне право використовувати позначення та забороняти це будь-яким третім особам.

Домен першого рівня .UA: престижна адреса надається державою виключно власникам однойменних зареєстрованих знаків.

Можливість масштабування: юридично коректний договір франчайзингу неможливо укласти без передачі прав на торгову марку.

Збільшення вартості компанії: ТМ можна поставити на баланс, внести до статутного капіталу або передати в платне користування за ліцензією.

Професійний підхід до оформлення

Самостійна подача часто закінчується відмовою через помилки у виборі класів МКТП або наявність схожих знаків у закритих базах.

Фахівці нашої компанії щодня забезпечують захист бізнес-активів. Якщо вам потрібно надійно та без зайвих ризиків зареєструвати торгову марку, юристи BrandR проведуть детальний патентний аудит, підберуть правильні класи під вашу діяльність і супроводять процедуру до отримання офіційного свідоцтва.

Витрати на юридичне закріплення бренду завжди неспівмірно менші за збитки від раптової втрати бізнесу чи шантажу. Захистіть те, що створено вашою працею, доки цим не скористалися конкуренти.

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