Сьогодні фінансові компанії є затребуваним напрямом інвестування в Україні. Перед інвестуванням важливо перевірити потенційного партнера та оцінити ризики. Для цього пропонуємо чек-лист із семи запитань.

З якою юридичною особою я укладаю договір?

Запросіть:

реквізити та код ЄДРПОУ юридичної особи;

повне найменування та юридичну адресу;

документи, що підтверджують повноваження підписанта: статут, наказ або довіреність.

Перевірте компанію в публічних реєстрах, зокрема на предмет банкрутства та судових розглядів.

У якій юридичній формі оформлюється вкладення?

Інвесторам найчастіше пропонують договір позики або участь в інвестиційному фонді.

договір позики передбачає повернення вкладених коштів і виплату відсотків у визначений строк;

участь у капіталі робить інвестора співвласником організації, але покладає на нього операційні та комерційні ризики.

Тип угоди та умови інвестування визначають права, зобов’язання й рівень захищеності капіталу. Переконайтеся, що договір чітко фіксує всі умови.

За рахунок чого компанія заробляє та виплачує дохід?

Бізнес-модель має бути прозорою, щоб інвестор розумів джерела доходу. З’ясуйте, як компанія отримує прибуток, достатній для покриття відсоткової ставки за вкладеннями.

Один з оптимальних варіантів - інвестиції в кредитування під заставу. Фінансова компанія залучає кошти під одну відсоткову ставку, а позики видає під вищу.

Яка дохідність залишиться після сплати податків і витрат?

Уточніть порядок оподаткування інвестиційного доходу. Для фізичних осіб в Україні це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Податки може утримувати компанія як податковий агент або сплачувати сам інвестор.

Також перевірте комісії за внесення та виведення коштів, конвертацію валюти й юридичний супровід угоди. Дохідність розраховуйте з урахуванням суми, яку фактично отримаєте.

Чим забезпечені мої вимоги до компанії?

У кредитуванні під заставу вирішальне значення має ліквідність заставного майна. Серед поширених варіантів - нерухомість, автомобілі та спецтехніка.

Перш ніж інвестувати, уточніть:

хто є заставодержателем за договорами;

як відбувається позасудове та судове стягнення активів у разі прострочення позики;

який дисконт застосовується під час оцінювання майна.

Розмежовуйте заставу, яку компанія приймає від позичальників, і забезпечення зобов’язань перед інвесторами. Компанія повинна мати чіткий механізм повернення інвестицій.

Коли та на яких умовах можна повернути кошти?

Інвестиційна стратегія має враховувати ліквідність вкладень. У договорі мають бути визначені строки інвестування, дата повернення основної суми та умови дострокового виходу.

Переконайтеся, що немає положень про безстрокове заморожування коштів або надмірні штрафи за дострокове розірвання договору. Заздалегідь з’ясуйте строки та порядок повідомлення компанії про вихід із проєкту.



Які показники та документи підтверджують стійкість компанії?

Запросіть фінансову звітність за останні періоди та результати незалежного аудиту, якщо він проводився.

Про фінансову стійкість компанії можуть свідчити:

розмір кредитного портфеля та динаміка його зростання;

частка простроченої заборгованості й резерви під неї;

розподіл капіталу між багатьма позичальниками, а не концентрація на одному-двох.

Відкрита регулярна звітність і диверсифікація вкладень допомагають оцінити надійність фінансової організації.

Аналіз фінансових показників і документів - обов’язковий етап вибору партнера. Переконайтеся, що Ви отримали відповіді на всі сім запитань про те, як перевірити фінансову компанію, а умови інвестиційного договору захищають Ваш капітал.

Експерт фінансової компанії Royal Standard Group вважає, що інвестиції у фінансову компанію, яка працює в сегменті кредитування під заставу, є одним із найбільш стійких інструментів на ринку. Переконайтеся, що відсоткова ставка обґрунтована ринковою кон’юнктурою, а кредитний портфель диверсифікований.

Обираючи партнера для інвестування, запросіть інформацію про структуру застав, дохідність у середньостроковій перспективі та алгоритми роботи з проблемними позичальниками.

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