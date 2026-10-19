Аграрії Кіпру розкритикували €4,6 млн допомоги через посуху — Cyprus Mail

Аграрні організації Кіпру розкритикували рішення уряду виділити 4,6 млн євро коштів Європейського Союзу для часткового покриття наслідків посухи та високих температур для сільськогосподарських культур у 2025 році. На їхню думку, запланована підтримка не охопить значну кількість фермерів, повідомляє Cyprus Mail.

Вимога збільшити фінансування

Організації заявили, що уряд не скористався можливістю, передбаченою європейськими правилами, додати до виділеної суми кошти в обсязі до 200% від неї. За їхніми словами, чинна програма не охоплює цілі сектори, зокрема виробників картоплі, винограду, фруктів та інших культур.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У вересні аграрні об’єднання надіслали президентові листа з проханням збільшити фінансування, щоб підтримка поширювалася на всі культури. Вони також зазначили, що фермери працюють в умовах зростання виробничих витрат і значного фінансового тиску.

Заклик переглянути програму

Об’єднання PEK, EKA, Panagrotikos, Nea Agrotiki та Euroagrotikos назвали неприйнятними неповне використання доступних ресурсів і виключення з програми виробників, які, за їхніми словами, мають серйозні фінансові труднощі. Вони закликали уряд переглянути рішення, розширити чинну схему або запровадити додаткову програму, щоб підтримка охопила всі аграрні сектори.

Читай нас у