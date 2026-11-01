Єгипет будує канали для зрошення 924 тисяч гектарів пустелі — RMF24

Єгипет реалізує проєкт «Нова Дельта», що передбачає перетворення 924 тисяч гектарів пустелі на сільськогосподарські угіддя. На територіях на захід від історичної дельти Нілу планують вирощувати пшеницю, кукурудзу, овочі та фрукти, а також будують дороги, лінії електропередач, трубопроводи й насосні станції.

Як повідомляє RMF24, ключовим елементом системи є станція очищення води в Ель-Хаммамі поблизу узбережжя Середземного моря. Її ввели в експлуатацію у 2023 році. Підприємство здатне переробляти до 7,5 мільйона кубометрів води на добу.

Повторне використання дренажної води

Для зрошення переважно використовуватимуть воду із сільськогосподарських дренажних систем старої дельти Нілу, яку раніше скидали до Середземного моря. Воду очищують у три етапи від забруднень і завислих часток, однак цей процес не видаляє мінеральні солі. Таким чином, система не створює нового джерела прісної води, а повторно використовує вже задіяний водний ресурс.

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Проєкт також спиратиметься на воду з Нілу та підземні води. Для збільшення поставок із Нілу будують 41-кілометровий канал Тах'я-Міср, який має подавати до 10 мільйонів кубометрів води щодня.

Високі енергетичні та екологічні ризики

Для подачі води в пустельні райони будують два основні канали завдовжки приблизно по 150 кілометрів і 19 головних насосних станцій. За оцінкою, наведеною RMF24, для роботи системи може знадобитися до 2000 мегаватів потужності — це порівнюють із виробітком двох великих ядерних реакторів.

Науковці застерігають, що осад, пісок і солона вода можуть прискорювати зношування механічного обладнання. Додатковим ризиком є засолення ґрунтів: розчинені у воді солі після її випаровування залишаються в землі. Без належного промивання кореневої зони та систем знесолення це може знизити врожайність і зробити ґрунти непридатними для обробітку. Надмірне використання підземних вод у посушливому кліматі також може спричинити падіння їхнього рівня та засолення.

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