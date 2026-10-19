Фермери Кот-д’Івуару продовжили страйк через ціну какао — The Rio Times

У місті Далоа в Кот-д'Івуарі фермерська профспілка SYNAP-CI 17 жовтня підтвердила продовження безстрокового страйку виробників какао. Як повідомляє The Rio Times, на зібрання прибули представники профспілкових осередків із 31 регіону країни. SYNAP-CI заявляє, що страйк розпочався 16 вересня.

Вимоги виробників какао

Профспілка виступає проти ціни для виробників у 1200 франків КФА за кілограм какао, встановленої на головний сезон 2026–2027 років. Серед вимог SYNAP-CI — усунення генерального директора державного регулятора Conseil du Café-Cacao та призначення нового керівника.

Також фермери вимагають державної гарантії виплати виробникам 60% експортної ціни CAF, розв'язання проблеми непроданих запасів какао у фермерів і кооперативів та проведення галузевого семінару щодо труднощів сектора. CAF включає вартість товару, страхування та фрахт.

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Ціна та поставки до портів

Міністр сільського господарства Бруно Набаньє Коне оголосив ціну 1200 франків КФА, або близько 2,06 долара США, за кілограм 1 вересня. Це приблизно на 57% менше за 2800 франків КФА за кілограм, які діяли для основного врожаю 2025–2026 років.

Conseil du Café-Cacao регулює сектор какао та кави в країні. Профспілка також порушувала питання прострочених виплат і використання картки виробника, яка з 1 вересня є обов'язковою для продажу какао та пов'язана з національною системою простежуваності.

За даними регулятора, які наводить видання, з 7 до 20 вересня через систему простежуваності закупили 50 085 тонн какао у 70 525 виробників. До портів Абіджана та Сан-Педро за цей період надійшло 21 467 тонн — на 51,6% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Ці показники охоплюють лише перші дні страйку й не дають змоги встановити його подальший вплив на поставки або експорт.

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