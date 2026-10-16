Фермери отримають до 5 тис євро допомоги на добрива й пальне — Cyprus Mail

Фермери отримають екстрену підтримку ЄС для часткового покриття витрат на добрива та «кольорове» пальне, яке використовують у сільському господарстві. Про це повідомило міністерство сільського господарства, пише Cyprus Mail.

Умови компенсації

Виплати здійснюватимуть у межах плану екстреної підтримки, який мають оголосити в листопаді. Програму запроваджують відповідно до правил ЄС і рішень кабінету міністрів, спрямованих на пом’якшення наслідків кризи на Близькому Сході.

Компенсація частини вартості «кольорового» пального не перевищуватиме 0,126 євро за літр. Допомога на добрива становитиме не більш як 15% суми поданих рахунків, а мінімальна виплата за цією компенсацією — 100 євро на одного отримувача.

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Подання заявок у листопаді

Обидва види субсидій фінансуватиме Європейський Союз. Максимальний розмір підтримки для одного бенефіціара встановлено на рівні 5 тисяч євро.

Подати заявки можна буде до районних сільськогосподарських управлінь протягом першої половини листопада. Точні дати приймання заявок мають оголосити найближчим часом.

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