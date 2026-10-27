Фермери ПАР мають намір скоротити площі кукурудзи на 12,37% — Daily Maverick

Комерційні фермери ПАР мають намір у новому сезоні скоротити площі посівів кукурудзи на 12,37% — до 2,387 млн гектарів. Водночас площі під соняшником вони планують збільшити майже на 45%. На такі рішення впливають загроза посухи через Ель-Ніньйо, зростання вартості добрив і пального, а також низькі ціни на кукурудзу, повідомляє Daily Maverick.

Менше білої кукурудзи

За первинними оцінками Комітету з оцінки врожаю ПАР, запланована площа під кукурудзою стала найменшою за вісім років. Особливо помітним очікується скорочення посівів білої кукурудзи — більш ніж на 18%. Цей вид є основним джерелом калорій для домогосподарств із низькими доходами.

Водночас країна має значні перехідні запаси білої кукурудзи після попереднього врожаю — рекордні 4,3 млн тонн. Однак менші площі посівів у поєднанні з посухою можуть призвести до обмеження пропозиції наступного року та прискорення продовольчої інфляції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Соняшник як менш ризикова культура

Соняшник приваблює аграріїв вищими цінами, нижчими витратами на вирощування та коротшим вегетаційним періодом. Культура також вважається менш вразливою до посухи. У західних районах виробництва літніх зернових Grain SA зафіксувала ранній початок сівби соняшнику: подекуди її розпочали ще в серпні, приблизно на два місяці раніше, щоб використати запаси вологи в ґрунті.

Ель-Ніньйо, що сформувався в червні, зазвичай пов’язують із посушливими умовами на півдні Африки. У жовтні значна частина зернового поясу ПАР уже зазнала спекотної та сухої погоди після опадів у вересні. Остаточні дані про фактично засіяні площі Комітет з оцінки врожаю планує оприлюднити у січні.

Читай нас у