Фермери в Марігаті використовують воду озера Барінго для зрошення томатів — Nation Kenya

У підокрузі Марігат округу Барінго в Кенії фермери використовують воду озера Барінго для зрошення томатних полів. У спекотному та посушливому регіоні підвищення рівня води в озері стало джерелом води для господарств, які вирощують томати для місцевих і віддалених ринків, повідомляє Nation Kenya.

Від викладання до фермерства

Одним із фермерів є 28-річний Пітер Мачарія — випускник Університету Кеньятти та дипломований учитель. Після завершення навчання 2023 року він не зміг одразу знайти роботу за фахом і почав працювати на томатних фермах, де наглядав за працівниками та отримував комісію від сезонного прибутку.

Під час сезону в грудні 2024-го та січні 2025 року Мачарія зміг заощадити кошти й придбати дизельний водяний насос та труби з поліетилену високої щільності. Це дозволило йому започаткувати власне господарство. Практичний досвід він здобув у родині, яка вирощувала томати в Кампі-я-Мото та Ронгаї в окрузі Накуру.

Зрошення, сорти та збут

Фермери застосовують борозенкове зрошення, пов’язане із системою зрошення Перкерра: воду спрямовують каналами вздовж рядків рослин. За словами Мачарії, належний полив може підтримувати рослини до чотирьох днів перед наступним зрошенням, що дає змогу скоротити витрати дизельного пального для насосів.

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У районі вирощують гібридні сорти Ansal F1, Bigrock F1 та Harmony F1. Їх обирають через стійкість або толерантність до поширених захворювань, тверді плоди та триваліший строк зберігання. Фермерка Мелланія Ндута зазначила, що через високі температури окремі сорти томатів тут можна збирати приблизно через 60 днів після пересаджування, тоді як за інших умов достигання може тривати близько 90 днів.

Ризики для виробників

У Марігаті понад 250 фермерів виробили схему збуту, за якою продають томати безпосередньо на полях. Посередники привозять покупців до господарств і домовляються про закупівлю. Такий підхід зменшує витрати на перевезення швидкопсувної продукції, але водночас робить виробників залежними від посередників і коливань цін.

Серед головних проблем фермери називають поганий стан під’їзних доріг у сезон дощів, дефіцит придатної землі, пошкодження посівів худобою та шкідника Tuta absoluta, відомого як томатний листковий мінер. За надлишку продукції ціни на томати можуть різко знижуватися, а виробники ризикують не покрити витрати на саджанці, добрива, пестициди, зрошення та оплату праці.

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