Мартіна заявив про ідеальний шторм для агропродовольчих систем — ANSA English

Заступник генерального директора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Мауріціо Мартіна заявив у Римі, що світові агропродовольчі системи перебувають у центрі ідеального шторму. Серед чинників він назвав наслідки кліматичного явища Ель-Ніньйо та проблеми із судноплавством через конфлікти на маршрутах від Ормузької протоки до Чорного моря.

Безпека торговельних маршрутів

Мартіна наголосив на потребі диверсифікувати торговельні маршрути й забезпечити, щоб вони залишалися безпечними, захищеними та відкритими. Про це він сказав агентству ANSA English на полях римського форуму, організованого фермерською асоціацією Coldiretti.

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Логістика та моніторинг

За словами посадовця, продовольча логістика дедалі більше ставатиме стратегічним пріоритетом, зокрема для ФАО. Він зазначив, що необхідно посилювати системи моніторингу продовольчих і сільськогосподарських потоків та розробляти інструменти для передбачення потрясінь. На його думку, ФАО може відіграти в цьому важливу роль.

Мартіна також заявив, що продовольчі й сільськогосподарські товари мають завжди залишатися поза конфліктами. У лютому уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні висунув Мартіну кандидатом на посаду нового генерального директора ФАО.

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