Міністр Пакистану наказав посилити контроль за ринком добрив — The Express Tribune

В Ісламабаді міністр національної продовольчої безпеки та досліджень Пакистану Рана Танвір Хуссейн доручив посилити контроль за ринком добрив у поточний посівний сезон рабі. Він попередив, що штучний дефіцит, накопичення добрив і необґрунтоване підвищення цін не допускатимуться.

Перевірка запасів і постачання

Такі доручення міністр дав на засіданні Комітету з питань добрив, де оцінювали наявність продукції, ринкові ціни, розподіл і потреби в постачанні на період сезону рабі. Як повідомляє The Express Tribune, учасники зустрічі проаналізували наявні запаси, внутрішнє виробництво, ланцюги постачання та очікуваний попит на добрива під час сівби пшениці.

У засіданні брали участь посадовці міністерства та представники галузі добрив. Хуссейн висловив задоволення загальною ситуацією з постачанням і підтвердив намір уряду підтримувати достатні запаси, зокрема карбаміду та діамонійфосфату, для потреб фермерів протягом сезону рабі.

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Координація з виробниками

Посадовці поінформували комітет про заходи для збалансованого постачання добрив по країні та їх безперешкодного переміщення до аграрних ринків. Міністр доручив профільним відомствам і виробникам тісно координувати роботу, щоб уникнути перебоїв із постачанням.

За словами Хуссейна, коливання на міжнародних ринках добрив і глобальна економічна невизначеність залишаються викликом для вартості ресурсів, потрібних агровиробникам. Водночас уряд, за його словами, зосереджений на захисті фермерів від надмірного фінансового навантаження.

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