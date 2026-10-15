Міністр ПАР закликав муніципалітети завчасно обмежити водокористування — Daily Maverick

Міністр сільського господарства ПАР Віллі Аукамп закликав муніципалітети не чекати офіційного оголошення лиха та завчасно запроваджувати обмеження на використання води через загрозу посухи, пов’язану з Ель-Ніньйо. Як повідомляє Daily Maverick, про це він заявив на полях конгресу AgriSA в Ірені.

Загроза посухи

За словами Аукампа, вересневі опади в літньому дощовому регіоні ПАР стали додатковою підтримкою для наявних запасів вологи в ґрунті та рівня води у водосховищах. Водночас міністр застеріг фермерів не вважати ці дощі ознакою того, що Ель-Ніньйо не вплине на сезон.

Він очікує спекотної та сухої погоди в листопаді, грудні й січні. Ель-Ніньйо зазвичай спричиняє посуху в цьому регіоні, а нинішнє явище широко вважають найсильнішим за весь час спостережень. Очікується, що воно триватиме щонайменше до лютого.

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Поради фермерам

Аукамп заявив, що місцева влада має самостійно визначати обмеження відповідно до наявних ресурсів, але не повинна зволікати до моменту, коли водопостачання доведеться скорочувати для аграрних громад. Він наголосив на потребі зберегти можливість зрошення посівів.

Міністерство також радить аграріям зосередитися на найродючіших ділянках і не засівати малопродуктивні землі. Перші дані про наміри фермерів щодо площ під літніми зерновими культурами, зокрема кукурудзою, Комітет з оцінювання врожаю має оприлюднити 27 жовтня.

Щодо тваринництва міністр порадив скорочувати поголів’я, аби не допустити надмірного випасу. За його словами, проти ящуру вакцинували 70% національного стада, яке налічує понад 13 млн тварин; до кінця року планують досягти показника 80%.

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