Міністри сільського господарства ЄС погодили правила агрополітики після 2027 року — RMF24

Міністри сільського господарства країн Євросоюзу погодили спільну позицію щодо майбутньої Спільної аграрної політики після 2027 року. Польща зрештою підтримала компроміс, хоча мала застереження. Як повідомляє RMF24, домовленість стосується правил надання підтримки, вимог до фермерів та механізму впровадження положень державами-членами.

Підтримка активних і молодих фермерів

Підтримку ЄС планують більшою мірою спрямовувати на активних фермерів. Водночас кожна держава-член самостійно визначатиме, хто відповідатиме цьому критерію.

Також передбачено більшу підтримку молодих фермерів. Країни ЄС повинні будуть підготувати стратегії зміни поколінь у сільському господарстві.

Застереження Польщі щодо DNSH

Польська сторона погодилася на компроміс попри застереження щодо принципу DNSH — «не завдавати значної шкоди». Він має забезпечувати, щоб інвестиції за кошти ЄС не завдавали істотної шкоди довкіллю.

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Європейська комісія пропонує не застосовувати цей принцип, зокрема, до інвестицій, пов’язаних з обороною та безпекою. Польща разом із Чехією, Грецією, Латвією, Угорщиною, Португалією, Румунією та Словаччиною домагалася аналогічного винятку для аграрних інвестицій. Це, зокрема, стосується модернізації господарств і придбання техніки, що працює на викопному паливі.

Група країн попросила долучити відповідну заяву до протоколу засідання. Це не змінює регламенту, але є політичним закликом до Єврокомісії продовжити роботу над рекомендаціями щодо застосування DNSH до інвестицій у сільське господарство.

Позиція Ради ЄС стане основою для переговорів з Європейським парламентом. Водночас обсяг фінансування майбутньої Спільної аграрної політики ще не визначено: його обговорюватимуть окремо в межах переговорів про бюджет ЄС на 2028–2034 роки.

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