На Хоккайдо очікують один із найкращих урожаїв картоплі за десятиліття — The Japan Times

У японській префектурі Хоккайдо цього року очікують один із найкращих за останнє десятиліття врожаїв картоплі. Сприятливі опади та нижчі температури влітку й восени сприяли високому врожаю та якості бульб. У The Japan Times зазначають, що полиці супермаркетів країни мають бути добре заповнені картоплею.

Сприятлива погода для врожаю

Останніми роками картопля на Хоккайдо потерпала від спеки та нерівномірних опадів, що позначалося і на кількості, і на якості врожаю. Ще минулої осені високі температури та нестабільні дощі спричинили помітне скорочення збору картоплі.

Цього року в Саппоро зафіксували лише чотири дні з температурою понад 30 градусів Цельсія. Для порівняння, торік таких днів було 16, а у 2023 році — рекордні 30. Найкращими умовами для росту картоплі є температура від 14 до 22 градусів і достатня кількість води: за таких умов бульби виростають щільнішими та рівнішими.

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Нерівномірне зволоження може спричиняти розтріскування, деформацію або утворення порожнин усередині бульб. Надмірна спека, зі свого боку, знижує продуктивність рослин, зупиняє ріст бульб і порушує фотосинтез.

Протести через імпорт

Хоккайдо забезпечує близько 80% внутрішнього виробництва картоплі в Японії. Водночас торік країна імпортувала зі США картопляної продукції на 565 мільйонів доларів. Імпорт свіжої картоплі до Японії заборонений для захисту місцевих культур від хвороб і шкідників, тому переважно йдеться про продукцію для виготовлення чипсів та інших снеків.

Американські фермери домагаються розширення доступу своєї картоплі на японський ринок. Це викликало заперечення місцевих виробників, які побоюються падіння цін через приплив імпортної продукції. 13 жовтня фермери протестували біля будівлі Міністерства сільського, лісового та рибного господарства в Токіо. А 15 жовтня новопризначений міністр сільського господарства Арата Такебе заявив, що уряд займатиме тверду позицію в переговорах щодо можливого збільшення імпорту американської картоплі.

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