На Полтавщині розгорівся конфлікт навколо агрокомпаній
На Полтавщині триває конфлікт між колишніми партнерами великої аграрної групи, який супроводжується кримінальними провадженнями та судовими розглядами. Один із співвласників заявляє про спробу рейдерського захоплення підприємств і звинувачує правоохоронців у неналежному розслідуванні.
Йдеться про п’ять аграрних компаній: ТОВ «АГРО ПЕРЕМОГА», ТОВ Агрофірма «ЧБГ», ТОВ «ВІНКОР-АГРО СІВЕР», ТОВ «ФРУКТИ ПОЛТАВЩИНИ» та ТОВ Агрофірма «ЗОРЯ-АГРО». За даними видання, сукупний земельний фонд підприємств становить близько 19 тисяч гектарів.
До серпня 2023 року бізнес належав трьом партнерам — Костянтину Некрасову, Іллі В'ялому та Валерію Орошану. В'ялий стверджує, що переломним моментом став конфлікт через частки у компаніях. За його словами, Некрасов вимагав передати йому 20% В'ялого та 10% Орошана. Після відмови, як заявляє підприємець, банківські рахунки агрокомпаній у «Полтава-банку» заблокували.
За цими обставинами відкрили кілька кримінальних проваджень. Частину з них спочатку закрила Полтавська прокуратура, однак згодом, за рішенням Генеральної прокуратури, розслідування відновили та передали до прокуратури Чернігівської області. В'ялий стверджує, що Генпрокуратура визнала попереднє розслідування неефективним і таким, що проводилося з порушеннями.
У матеріалі також згадується Вікторія Сова, колишня адвокатка, яка нині обіймає посаду судді Закарпатського апеляційного суду. За словами В'ялого, вона фігурувала в одному з кримінальних проваджень, а обшук за місцем її проживання, який нібито планували провести у 2024 році, так і не відбувся. Підприємець також пов'язує закриття справи з подальшим призначенням Сови на посаду судді.
В'ялий наполягає на необхідності повного розслідування обставин конфлікту та перевірки можливої причетності всіх згаданих осіб. Наведені звинувачення є позицією одного з учасників конфлікту. У матеріалі не наведено коментарів Костянтина Некрасова, Вікторії Сови чи інших згаданих осіб щодо цих заяв.
Про це повідомляє «РБК-Україна».
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