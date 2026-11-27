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На Полтавщині триває конфлікт між колишніми партнерами великої аграрної групи, який супроводжується кримінальними провадженнями та судовими розглядами. Один із співвласників заявляє про спробу рейдерського захоплення підприємств і звинувачує правоохоронців у неналежному розслідуванні.

Йдеться про п’ять аграрних компаній: ТОВ «АГРО ПЕРЕМОГА», ТОВ Агрофірма «ЧБГ», ТОВ «ВІНКОР-АГРО СІВЕР», ТОВ «ФРУКТИ ПОЛТАВЩИНИ» та ТОВ Агрофірма «ЗОРЯ-АГРО». За даними видання, сукупний земельний фонд підприємств становить близько 19 тисяч гектарів.

До серпня 2023 року бізнес належав трьом партнерам — Костянтину Некрасову, Іллі В'ялому та Валерію Орошану. В'ялий стверджує, що переломним моментом став конфлікт через частки у компаніях. За його словами, Некрасов вимагав передати йому 20% В'ялого та 10% Орошана. Після відмови, як заявляє підприємець, банківські рахунки агрокомпаній у «Полтава-банку» заблокували.

За цими обставинами відкрили кілька кримінальних проваджень. Частину з них спочатку закрила Полтавська прокуратура, однак згодом, за рішенням Генеральної прокуратури, розслідування відновили та передали до прокуратури Чернігівської області. В'ялий стверджує, що Генпрокуратура визнала попереднє розслідування неефективним і таким, що проводилося з порушеннями.

У матеріалі також згадується Вікторія Сова, колишня адвокатка, яка нині обіймає посаду судді Закарпатського апеляційного суду. За словами В'ялого, вона фігурувала в одному з кримінальних проваджень, а обшук за місцем її проживання, який нібито планували провести у 2024 році, так і не відбувся. Підприємець також пов'язує закриття справи з подальшим призначенням Сови на посаду судді.

В'ялий наполягає на необхідності повного розслідування обставин конфлікту та перевірки можливої причетності всіх згаданих осіб. Наведені звинувачення є позицією одного з учасників конфлікту. У матеріалі не наведено коментарів Костянтина Некрасова, Вікторії Сови чи інших згаданих осіб щодо цих заяв.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

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