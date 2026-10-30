У Нігерії генетично модифікована кукурудза TELA почала з’являтися на місцевих зернових ринках, однак покупці здебільшого не знають, чи купують її або звичайну кукурудзу. Як повідомляє Premium Times Nigeria, журналісти протягом 13 місяців відстежували шлях цієї культури від лабораторій і демонстраційних полів до ринків, переробників та домашніх кухонь у штатах Кано, Кадуна і Нігер.

Жителька міста Бічі Хаува Саміну розповіла виданню, що продавці ніколи не повідомляли їй, чи є кукурудза, яку вона купує, сортом TELA або звичайним зерном. Вона щотижня купує 10 mudu кукурудзи для приготування традиційної страви tuwo для родини з 12 людей.

Схвалення сортів

Національне агентство з управління біобезпекою Нігерії заявило, що оцінювало TELA за молекулярними характеристиками, токсичністю, алергенністю, харчовою еквівалентністю та впливом на довкілля. У жовтні 2021 року Інститут сільськогосподарських досліджень отримав дозвіл на екологічне вивільнення культури.

11 січня 2024 року Національний комітет із найменування, реєстрації та випуску сортів сільськогосподарських культур офіційно схвалив чотири сорти: SAMMAZ 72T, SAMMAZ 73T, SAMMAZ 74T і SAMMAZ 75T. Регулятор Нігерії повідомив, що вважає культуру безпечною для споживання та довкілля за результатами проведеної оцінки.

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TELA містить Bt-ген бактерії Bacillus thuringiensis. За поясненням дослідників, білки, пов’язані з цією ознакою, діють на певних шкідників, зокрема fall armyworm і стеблових метеликів. Ще одна властивість культури має допомагати їй витримувати періоди нестачі вологи.

Ціна й доступність насіння

За даними Африканського фонду сільськогосподарських технологій, у сезоні 2024 року насіння TELA отримали та висіяли приблизно 8–10 тисяч фермерів. Найбільше таких аграріїв було у штатах Кадуна — близько 1 800, Кано — 1 500 та Нігер — 1 200.

Фермери й дистриб’ютори називають головними перешкодами ціну та обмежену доступність насіння. За словами представника компанії-дистриб’ютора Oyaje Ochoche, на початку комерційного розповсюдження насіння TELA коштувало до 9 500 найр за кілограм, а згодом його ціна знизилася до 4 500–7 000 найр за кілограм.

Представники галузі також повідомляли про чутки щодо цієї культури. Для роз’яснення її властивостей Африканський фонд сільськогосподарських технологій, Міністерство сільського господарства та продовольчої безпеки Нігерії і насіннєві компанії організовували демонстраційні поля та навчання для фермерів.

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