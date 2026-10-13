Прем’єр Пакистану Шаріф заявив про достатні обсяги пшениці — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф на засіданні в Ісламабаді заявив, що пшениці в країні достатньо для внутрішніх потреб. Він також пообіцяв не виявляти поблажливості до тих, хто запасає пшеницю, та повідомив, що ціну на неї визначать після консультацій із провінціями.

Про це повідомляє Dawn з посиланням на заяву канцелярії прем’єр-міністра Пакистану. Шаріф головував на першому засіданні Національної ради з питань сільського господарства та продовольчої безпеки.

Ціну на пшеницю обговорять із провінціями

За словами прем’єра, перед посівною необхідно встановити справедливу ціну на пшеницю, щоб фермери отримували належну винагороду за працю, а споживачі мали доступ до пшениці за прийнятною ціною. Він заявив, що консультації з провінціями мають завершити найближчим часом, після чого оголосять ціну.

Шаріф назвав сільське господарство основою національної економіки та зазначив, що федеральний уряд підтримуватиме провінції у розвитку аграрного сектору. Серед пріоритетів він назвав забезпечення фермерів недорогими добривами, якісним насінням, сучасною технікою, обладнанням і технологіями ефективнішого використання води.

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Субсидії на борошно в Пенджабі

На засіданні також ішлося про підтримку малих і середніх фермерів та розвиток тваринництва. Прем’єр зазначив, що цей сектор має значний потенціал для нарощування експорту, зокрема пакистанського халяльного м’яса.

Тим часом очільниця уряду провінції Пенджаб Мар’ям Наваз скликала термінову нараду через зростання цін на борошно. Згідно з дописом партії PML-N у X, влада вирішила збільшити субсидовану державою квоту пшениці для борошномельних підприємств і схвалила субсидію на 10 млрд пакистанських рупій, щоб забезпечити населення доступним борошном.

Державна пшениця у Сінді

У провінції Сінд головний міністр Мурад Алі Шах схвалив випуск на ринок державної пшениці з 15 жовтня за ціною 12 500 пакистанських рупій за мішок вагою 100 кг. За даними видання, цей крок має стабілізувати ціни на борошно та забезпечити його наявність у провінції.

Минулого місяця об’єднання Pakistan Kissan Ittehad вимагало встановити ціну підтримки на пшеницю на рівні 5 000 пакистанських рупій за 40 кг. Організація заявляла, що через затримку з оголошенням аграрної політики фермери можуть не засіяти пшеницю наступного сезону, а виробничі витрати не дають їм змоги збалансовано застосовувати добрива.

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