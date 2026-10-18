Руто пообіцяв підвищити ціну молока до 65 шилінгів за літр у Кенії — Nation Kenya

Президент Кенії Вільям Руто 18 жовтня в Капсабеті оголосив про намір децентралізувати державну молочну компанію New Kenya Cooperative Creameries (New KCC), щоб надати фермерам більше контролю над місцевими заводами. Він також пообіцяв підвищити ціну молока до 65 кенійських шилінгів за літр, повідомляє Nation Kenya.

Руто заявив, що уряд планує погасити 400 млн кенійських шилінгів заборгованості перед виробниками молока. За його словами, запропонована реформа має забезпечити фермерам вищі виплати та дати їм змогу безпосередньо отримувати вигоду від роботи підприємств.

Автономні заводи для фермерів

Президент сказав, що заводи New KCC мають стати автономними та перейти у власність фермерів у регіонах своєї діяльності. Держава, за його словами, планує вкладати капітал для підтримки їхньої роботи.

Руто наголосив, що уряд прагне відмовитися від моделі, за якої заводи управляються дистанційно з Найробі. Він вважає, що місцеве володіння та автономія можуть підвищити ефективність, поліпшити виплати виробникам і прибутковість підприємств.

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За останні три роки уряд уже вклав у New KCC 8 млрд кенійських шилінгів, щоб стабілізувати її діяльність. Президент пов'язав запропоновані зміни з реформами чайної, кавової та цукрової галузей, які, за оцінкою його адміністрації, мають посилити позиції фермерів і підвищити їхні доходи.

Інші проєкти в окрузі Нанді

Під час поїздки до округу Нанді Руто також оголосив про план перетворити дорогу Елдорет—Капсабет—Чавакалі на дорогу з розділеними напрямками руху. За його словами, уряд виділив 21 млрд кенійських шилінгів на дорожню інфраструктуру, зокрема 1,3 млрд шилінгів — на дорогу Яла—Чепкумія—Кободжой.

Президент пообіцяв 500 млн кенійських шилінгів на будівництво лікарні п'ятого рівня в Капсабеті. Він також заявив, що Koitalel Samoei University, який нині є коледжем у складі Університету Найробі, має отримати університетську хартію в лютому 2027 року. На розвиток інфраструктури закладу в Нанді-Гіллс уряд виділив близько 3,5 млрд кенійських шилінгів.

Крім того, Руто пообіцяв завершити будівництво стадіону Kipchoge у Капсабеті та обладнати його спортзалом і сучасними об'єктами для тренувань легкоатлетів.

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