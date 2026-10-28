Суд у США визнав незаконним зниження зарплат сезонним сільгосппрацівникам — Fortune

Федеральний суд у США визнав незаконним правило адміністрації президента Дональда Трампа, яке знизило мінімальну оплату праці для іноземних сезонних працівників у сільському господарстві. Міністерство праці США має до 30 грудня розробити нову формулу розрахунку зарплат для майже 400 тисяч сезонних робочих місць у програмі віз H-2A. Якщо відомство не вкладеться у визначений строк, ставки автоматично повернуться до рівня, встановленого за адміністрації Джо Байдена, повідомляє Fortune.

Судове рішення і строк для відомства

Суддя Східного округу Каліфорнії Кірк Шерріф 26 серпня підтримав позов профспілки United Farm Workers, фонду UFW Foundation та 18 працівників. Він дійшов висновку, що Міністерство праці встановило для більшості учасників програми H-2A оплату, суттєво нижчу за відповідний ринковий рівень, не оцінивши належним чином свій обов’язок захищати американських працівників. Суддя також встановив, що відомство неправомірно не провело процедуру публічного обговорення правила.

Шерріф не скасував правило негайно, оскільки це могло б залишити програму без визначених ставок. Однак у рішенні від 2 жовтня він постановив, що чинне правило втратить силу 30 грудня незалежно від того, чи буде на той час готова заміна. Міністерство праці повинне звітувати суду про перебіг роботи кожні три тижні.

Як змінилися ставки

До зміни правил мінімальну оплату для працівників H-2A визначали за середньою зарплатою сільгосппрацівників у відповідному штаті або регіоні, використовуючи дослідження Farm Labor Survey Міністерства сільського господарства США. У серпні 2025 року це дослідження припинили, а 2 жовтня того ж року Міністерство праці запровадило тимчасове остаточне правило з іншою методикою.

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Нова система поділила роботи H-2A на дві категорії. Для посад початкового рівня, до яких, за оцінкою відомства, належали 92% вакансій, оплату встановлювали приблизно на рівні 17-го процентиля. Також ставки зменшували з урахуванням житла, яке роботодавці зобов’язані надавати учасникам програми.

У Каліфорнії мінімальна погодинна ставка для працівників H-2A знизилася з 19,97 до 16,90 долара — рівня мінімальної зарплати штату. Саме Міністерство праці оцінювало, що нова формула перерозподілятиме близько 2,46 млрд доларів на рік від працівників до роботодавців.

Можлива компенсація працівникам

Після судового рішення Міністерство праці 2 вересня попередило роботодавців, що ті можуть бути зобов’язані доплатити працівникам різницю між чинними та новими ставками після запровадження оновленої формули. Питання про компенсації та їхній розмір вирішуватимуть після встановлення нових ставок. UFW заявила, що домагатиметься ретроактивного застосування вищої оплати.

У Каліфорнії губернатор Гевін Ньюсом уже підписав закон AB 2646, який із 1 січня встановлює мінімальну погодинну оплату 19,75 долара для працівників H-2A та місцевих працівників, які працюють поруч із ними. Кількість сертифікованих позицій H-2A у першій половині 2026 фінансового року була майже на 17% більшою, ніж за аналогічний період попереднього року.

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