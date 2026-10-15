Ціни на кукурудзу в Україні впали до 5000 грн за тонну попри подорожчання зерна в Європі

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Закупівельні ціни на кукурудзу в Україні за тиждень знизилися на 300–500 грн за тонну і становлять 4500–5000 грн/т на умовах EXW-елеватор. На внутрішній ринок тиснуть дорожча логістика та затримки з вивантаженням зерна, тоді як у Європі котирування зростають через погіршення прогнозу врожаю кукурудзи в ЄС.

В Україні продовжують знижуватися ціни на кукурудзу через подорожчання автомобільних і залізничних перевезень до дунайських портів та західних терміналів. Логістичні витрати зростають через затримки з вивантаженням і брак вільних місць, що посилює тиск на внутрішній ринок.

Станом на 12 жовтня аграрії зібрали 3,486 млн тонн кукурудзи з 589,4 тис. га, або 13% посівних площ. Середня врожайність становить 5,91 т/га. Зі збільшенням пропозиції зерна ціни знижуються, хоча фермери поки намагаються продавати перші партії за вищими цінами.

За перші 12 днів жовтня Україна експортувала лише 78 тис. тонн кукурудзи проти 223 тис. тонн за аналогічний період минулого року. Водночас із початку маркетингового сезону експорт сягнув 2 млн тонн, тоді як торік за цей період становив 1,138 млн тонн. Такий результат забезпечили активні відвантаження в липні та серпні.

За тиждень закупівельні ціни на кукурудзу на умовах EXW-елеватор знизилися на 300–500 грн/т — до 4500–5000 грн/т.

Попит на зерно з доставкою до дунайських терміналів також ослаб: ціни знизилися на $10/т, до $160–165/т, або близько 8000 грн/т. Для листопадових поставок озвучують ціну близько $150/т.

На західних терміналах ціни попиту залишаються в діапазоні 8000–8500 грн/т, або $165–175/т. Водночас контракти на поставки в лютому передбачають $185–190/т.

На європейському ринку котирування кукурудзи зростають через погіршення прогнозу врожаю в ЄС. Очікуване виробництво скоротили на 2,6 млн тонн — до 48 млн тонн проти попереднього орієнтира 56,8 млн тонн. Однією з причин стало падіння врожайності у Франції на 38% через посуху. Додаткову підтримку цінам надає ослаблення євро щодо долара.

За тиждень березневі ф'ючерси на кукурудзу на біржі в Парижі подорожчали на 3,2% — до €280,75/т, або $314/т. За місяць зростання становило 7,3%. Листопадові контракти, термін дії яких завершується 25 жовтня, піднялися до €303/т, що вказує на обмежену пропозицію для найближчих поставок.

Натомість у США ціни знижуються. Після підвищення прогнозу виробництва кукурудзи Міністерством сільського господарства США (USDA) грудневі ф'ючерси в Чикаго за тиждень втратили 4,6% і опустилися до $189/т. Це на 11,5% менше, ніж місяць тому.

На американський ринок також тиснуть значні початкові запаси та сприятливі погодні умови в Бразилії. Вони покращують перспективи нового врожаю. Станом на 11 жовтня у США зібрали кукурудзу з 33% площ проти середнього показника 39% за останні чотири роки. Прогноз сухої та теплої погоди на найближчі 7–10 днів може прискорити жнива й посилити тиск на ціни.

У Бразилії та Аргентині сприятливі опади створюють умови для сівби, а фермери розглядають можливість розширення посівних площ.

USDA також знизило прогноз споживання кукурудзи на корм у Китаї в 2026/27 маркетинговому році зі 209,6 млн до 200,5 млн тонн. Причиною стало активніше використання альтернативних кормових компонентів, зокрема соєвого шроту, на тлі збільшення імпорту та переробки сої.

Очікується, що скорочення китайського попиту переважить його зростання в Європейському Союзі. За таких умов США можуть наростити поставки кукурудзи до ЄС у найближчі місяці, що посилить конкуренцію для українського зерна та обмежить попит на нього.

Джерело: Зернова біржа

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